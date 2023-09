Austrias Wimmer: „Wir sind nicht auf dem Holzweg!“

Austria Klagenfurt mit einem Marktwert von rund acht Millionen Euro Dritter, die Wiener Austria mit ihrem 20-Millionen-Kader Neunter - was machen die Kärntner, die Sonntag bei Violett antreten, besser, sind sie wirklich so viel besser? Fragen, die Austria-Trainer Michael Wimmer aktuell für nicht zulässig erachtet: „Vergleichen kann man jeden mit jedem nach elf Runden, wenn alle einmal gegeneinander gespielt haben“, so der Deutsche, „jetzt ist alles eine Momentaufnahme.“