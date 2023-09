FIFA-Boss Infantino: „Hätte nie passieren dürfen!“

Rubiales selbst verlautete in einer in der Zeitung „El Mundo“ veröffentlichten Erklärung, er werde sich weiterhin verteidigen, um die „Wahrheit zu beweisen“. Er wolle eine Botschaft an „alle guten Menschen in unserem Land und über unsere Grenzen hinaus senden, einschließlich der Frauen, die wirklich angegriffen wurden und die meine volle Unterstützung und Verständnis haben: Hier geht es nicht um das Geschlecht, es geht um die Wahrheit“. Er sei besorgt, dass einige von denen, die die Gewaltenteilung in unserem Land wahren sollten, Partei ergreifen „und Druck auf mich ausüben, statt sich herauszuhalten und die Justiz mit allen Garantien walten zu lassen.“