Zwischen Küche und Kirche: Krimis, die begeistern

Verschwörung im Vatikan: Der 8. Kreis von Philipp Gravenbach

Als „atemloser Verschwörungsthriller über Machthunger und Skrupellosigkeit und die Kräfte des Guten“ wird „Der 8. Kreis“ beworben, das Thrillerdebüt des St. Pöltener Juristen Philipp Gravenbach. Seine Heldin Ishikli Caner ist eine ausgebildete Geheimagentin und Söldnerin, die bisher im Auftrag der türkischen Mafia getötet hat, eine Frau, die weiß, was sie will und dafür über Leichen geht. In Kardinal Stefano di Malatesta scheint sie einen ebenbürtigen Widersacher gefunden zu haben. Er lässt ihren Bruder entführen, um sie für seine perfiden Pläne einspannen zu können - ein perfektes Druckmittel, denn in der Türkei geht nichts über die Familie.