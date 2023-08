Last-Minute-Transfer: Das ist Katzers Rapid-Plan!

Am Freitag absolviert Rapid noch ein Training in Florenz, erst am Nachmittag geht es retour nach Wien, am Samstag wieder weiter nach Salzburg. Der Plan steht. Jener von Sportchef Markus Katzer ist komplizierter. Um Mitternacht schließt am Freitag das Transferfenster. Ein später Abgang von Marco Grüll scheint mittlerweile unwahrscheinlich. „Aber sag niemals nie“, weiß Katzer, dass er mit allem rechnen muss. „Wir sind vorbereitet.“