„Das macht Bellingham bei Real einmal - maximal“

Vorwurf an Kapitäne

Sammer habe durchaus gemerkt, dass das Verhalten bei eingen Spielern nicht gerade gut ankam, jedoch habe er ihn nie zur Rechenschaft gezogen. „Ich habe immer der Mannschaft und den Führungsspielern den Vorwurf gemacht, dass sie darauf achten müssen, dass ein junger Spieler, der auch mal Fehler macht, integriert und erzogen werden muss und ihm gezeigt wird: ‚Guck mal, so spaltest du unsere Mannschaft‘“, so der 55-Jährige.