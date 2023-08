LIVE: Bellingham! Real Madrid trifft erneut

Auch in der kommenden Saison will ÖFB-Superstar David Alaba seine Titelsammlung mit Real Madrid wieder erweitern. Die „Königlichen“ von Trainer Carlo Ancelotti planen in der am Freitag beginnenden Saison in der spanischen Primera Division einen Großangriff auf Titelverteidiger FC Barcelona. Während sich die Katalanen auch aufgrund finanzieller Gründe auf dem Transfermarkt bisher zurückhielten, steht bei Real noch die Verpflichtung von Superstar Kylian Mbappé im Raum.