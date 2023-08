„Verrückt!“ Reals Neuzugang macht Alaba sprachlos

David Alaba und Real Madrid haben in der spanischen Meisterschaft einen 1:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo gefeiert und damit den Start nach Maß prolongiert. Nach drei Runden halten die „Königlichen“ beim Punktemaximum. Jude Bellingham erzielte nach einem Eckball per Kopf das Goldtor (81.). „Verrückt! Das macht auch mich sprachlos“, so Alaba.