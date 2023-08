Schlaue Mädchen lernen spielend Programmieren

Die Junioruni wurde von Unternehmer Robert Graf gegründet, der seinem Sohn Programmieren näher bringen wollte. „Mit Technologie muss man schon früh beginnen - am besten schon im Kindergarten“, betont Graf. „Leider sind wir technologiemäßig in Österreich noch ein bisschen in der Steinzeit. Mit dieser Woche wollen wir auch mehr Mädchen für das Thema IT begeistern.“