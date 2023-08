Papagei qualvoll getötet: Haftstrafe für Britinnen

Aktion nach feuchtfröhlicher Nacht

“Sparkys“ Besitzer hatte die Frauen nach einem feuchtfröhlichen Abend am 30. Juli 2022 bei sich übernachten lassen. Als er am nächsten Vormittag einkaufen ging, machten sich die Britinnen über den Vogel her. Der Mann gab jetzt an, seit der Tat an Angstzuständen, Panikattacken und Schlafstörungen zu leiden. Der Graupapagei konnte laut Angaben die britische Nationalhymne und Titelmelodien von TV-Seifenopern singen.