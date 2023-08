Schulstart in Salzburg so teuer wie noch nie

Hefte, Stifte und eine schicke Schultasche: Der Kauf von Schulsachen geht ins Geld - mehr denn je. In Zeiten der Inflation müssen Eltern zum Schulbeginn am 11. September besonders tief in die Tasche greifen. 70 bis 130 Euro kann das „Starterpaket“ für Erstklässler kosten, rechnet die Arbeiterkammer vor. Beim Besuch im Salzburger „Europark“ werden die Sorgen vieler Eltern deutlich.