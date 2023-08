Unsichere Fahrweise: Lenker hatte 2,74 Promille

Ein Zeuge meldete am Samstag gegen 19.45 Uhr der Polizei über Notruf einen auffälligen Pkw-Lenker, der aufgrund seiner unsicheren und langsamen Fahrweise auffiel. Eine Streife hielt den 42-jährigen Lenker aus Niederösterreich entlang der Neustiftergasse in Steyr an.