26 Unwetter-Einsätze innerhalb von nur 24 Minuten

Die Telefone schrillen derzeit dauernd: Vorwiegend wird wegen Sturmschäden, teilweise auch wegen Überflutungen beim Landesfeuerwehrverband um Hilfe gebeten. Aktuell sind 90 Feuerwehren mit 127 Einsätzen beschäftigt. Inzwischen ist der Sturm auch in Linz angekommen. „Man sieht die Hand vor Augen nicht mehr. Unheimlich wie zappenduster es jetzt geworden ist. Das ist ja wie ein Weltuntergang“, so „Krone“-Redaketeur Gerald Schwab. „Die Leute sind pansich, flüchten in die Einkaufszentren.“