LASK „Preis-König“ der Europa-League-Qualifikation

„Ticketpreise senken“, stand auf einem Transparent. „In vielen Sektoren mehr als doppelt so teuer wie die Konkurrenz - nach dem Kartenkauf die Privatinsolvenz?“, auf einem anderen. Und aus dem LASK-Fansektor hallte es: „Fußball muss bezahlbar sein!“ Freitag früh gab’s dann in Radio OÖ weniger Stimmen von den Spielern zum 2:1-Sieg über Mostar als von Besuchern über die Ticketkosten: Von „viel zu hoch“ über „gerade noch leistbar“ bis zu „Fußball in so einem Stadion hat seinen Preis“, war zu hören.