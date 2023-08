Femke Bol am goldenen Ziel angelangt

Bei Olympia in Tokio 2021 hatte sie Bronze gewonnen, im Vorjahr bei der WM in Eugene holte sie zwei Silberne (Hürden und 4 x 400 m), auch bei der Hallen-WM 2022 war sie zweimal Vize-Weltmeisterin. Und dann zunächst das Pech am 1. WM-Tag von Budapest, als sie, das Gold vor Augen, als Schlussläuferin der 4 x 400-m-Mixedstaffel stürzte. Jetzt aber ist es so weit! Sie gewann ihr erstes großes Gold. Sie ließ dabei Shamier Little (USA/52,80) keine Chance.