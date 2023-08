Salzburg-Juwel vor Sprung zu Manchester City

In der Salzburger Talente-Schmiede besitzt der offensive Mittelfeldspieler noch ein Jahr Vertrag. Ob der Linksfuß in Zukunft auch den österreichischen Fußball-Fan beeindrucken wird, ist allerdings unklar. Zwar stehen 12 Spiele (drei Tore) in der U16 sowie U17 des ÖFB in dessen Vita, zuletzt lief Lalic aber zwei Mal für Kroatiens U17 auf.