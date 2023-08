Rätsel um tote Frau im Wald nach 17 Tagen gelöst

Am Samstag gegen 19.15 Uhr zeigte ein Mann bei einer Linzer Polizeiinspektion an, dass er seine Mutter nicht erreichen könne. Eine Nachschau in der Wohnung verlief negativ. Aufgrund des vermuteten Zusammenhanges mit der aufgefundenen weiblichen Leiche am 4. August 2023 wurde die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes zwecks Spurensicherung hinzugezogen.