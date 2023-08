Sturm-Schock! Neuzugang fällt mehrere Wochen aus

Sturm hat den Sieg in Lustenau teuer bezahlt. Neuzugang Seedy Jatta, in der 59. Minute eingewechselt, musste nach einem Foul bereits wenige Minuten später das Feld unter großen Schmerzen verlassen. Am Sonntag folgte die schlimme Diagnose! Jatta erlitt Brüche von drei Querfortsätzen der Lendenwirbel links und wird mehrere Wochen ausfallen.