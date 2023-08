AEK in CL-Quali nach turbulentem Finish weiter

Das Hinspiel hatte AEK mit Torhüter Cican Stankovic am vergangenen Dienstag in Zagreb mit 2:1 gewonnen. In Athen schoss Ljubicic in der 65. Minute den zweiten Treffer des kroatischen Meisters, Sergio Araujo schaffte in der 92. Minute aber das 2:1, ehe ausgerechnet der Kroate Domagoj Vida in der 100. Minute per Elfmeter-Nachschuss ausglich.