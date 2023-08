Leverkusen gewinnt Superhit gegen RB Leipzig!

Bundesliga-Fehlstart für die Red-Bull-Dependance in Leipzig: Der Supercup-Sieger ist am Samstag in der 1. Runde starken Leverkusenern mit 2:3 unterlegen! Einen gelungenen Auftakt verzeichnete dagegen der SC Freiburg beim 2:1 gegen die TSG Hoffenheim, der VfB Stuttgart fertigte den VfL Bochum 5:0 ab. Der FC Heidenheim verlor beim Bundesliga-Debüt mit 0:2 in Wolfsburg.