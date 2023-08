Rund um Baustellenchaos in Konkurs geschlittert

Kaum ein Tag vergeht, an dem in Scharnstein die Langzeit-Baustelle nicht für neuen Ärger sorgt. Viel Staub wirbeln aktuell die kürzlich fertig gestellten Parkplätze entlang der B 120 auf. Sie sollen viel zu klein geraten sein, die Randsteine hingegen viel zu hoch. Kritik gibt es auch am erneuten Sommer-Betriebsurlaub der Straßenbaufirma.