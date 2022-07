Langzeit-Baustelle sorgt für erste Kündigungen

„Wenn das so weitergeht, gibt es unsere Trafik mit Jahresende nicht mehr“, beklagt Trafikantin Petra Steinhauser Umsatzrückgänge von 50 Prozent. Konditor Kurt Mittermaier musste bereits drei der insgesamt 23 Mitarbeiter entlassen. „Ich habe um Kurzarbeit angesucht, weil ich sie im Spätherbst wieder brauchen könnte. Leider hat das AMS meinen Antrag abgelehnt, weil in der Umgebung so viele Fachkräfte gesucht werden.“