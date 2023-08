Alaba holt noch einmal alles aus dem Sommer raus

Siegreicher Start

Sportlich scheint‘s für Alaba indes auch ganz gut zu laufen. Mit Spaniens Vizemeister Real Madird ist der ÖFB-Legionär siegreich in die „La Liga“-Saison gestartet. Bei Athletic Bilbao, dem Achten der abgelaufenen Spielzeit, gewann die Truppe von Trainer Carlo Ancelotti am Samstag mit 2:0 (2:0). Alaba spielte dabei durch und lieferte per Eckball auch den Assist für den im Sommer von Borussia Dortmund geholten englischen Teamspieler Jude Bellingham. Das 1:0 hatte Rodrygo erzielt (28.).