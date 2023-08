Behörde ließ Kind weiter zu gewalttätigem Vater

Obduktion: Vater und Sohn ertrunken

Wie ausführlich berichtet, wurden die Leichen des vermissten Buben und des Verdächtigen ein paar Tage später in der Neuen Donau gefunden. Beide sind laut Obduktion ertrunken. Möglicherweise sprang der Vater mit Denny im Arm von einer Brücke in die Fluten. Ob alle Hintergründe der mutmaßlichen Verzweiflungstat je geklärt werden können, scheint aber fraglich. Zurück bleibt eine Mutter in ihrem Schmerz - mit der Frage nach dem Warum ...