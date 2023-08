Entführter Bub (5) tot: „Denny ist bei den Engeln“

„Das ist pietätlos“

Für Gabi S., Sonderschullehrerin in Wien, ist die Sache nur noch traurig. Sauer stößt ihr auch das wilde Treiben rund um die Ermittlungen auf: „Hier wird grad noch nach einer weiteren Leiche Ausschau gehalten, und daneben liegen die Leut und lassen sich bräunen, das ist pietätlos. Ich gehe jetzt wirklich heim, denn mir ist die Freude am schönen Tag vergangen“, so S. schockiert.