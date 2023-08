Über vier Prozent Sparzinsen - aber mit Haken

Heimische Anleger erhalten bei Kreditinstituten in anderen EU-Ländern viel bessere Konditionen als in Österreich. Die Einlagen-Sicherung bis 100.000 Euro gilt mittlerweile in allen Ländern der Gemeinschaft. Konsumentenschützer und Finanzexperten raten trotzdem zur Vorsicht und genauer Überprüfung.