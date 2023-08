Eschlböck kritisiert: „Das sind Heuschrecken“

Die ELF ist eine private Liga, deren mehrere hundert Seiten starke Verträge man akzeptieren muss (auch eine GmbH ist zu gründen), um mitspielen zu dürfen. Man qualifiziert sich nicht, sondern man kauft sich ein. „Die Liga beansprucht für sich, etwas für Football in Europa zu tun, dabei geht es wohl eher darum, aus dem gestiegenen Interesse an der NFL in Europa schnelles Geld zu machen. Das sind Heuschrecken“, tritt Eschlböck den Betreibern um Commissioner Patrick Esume von Beginn an offen kritisch entgegen: „Vor allem eben weil es kein Bekenntnis gegen Doping gibt.“ Auch die wichtige TV-Präsenz fehlt: „Die ELF wollte mehr Geld, also ist Puls24 ausgestiegen.“