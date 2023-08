Absturz im Windkanal! ÖSV-Kombinierer verletzt

Wie der Skiverband am Montag bekannt gab, passierte das Malheur am Samstag in Stockholm. Walcher stürzte demnach bei einer Flugeinheit auf die linke Schulter. Der 18-jährige Steirer wurde am Montag im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck operiert, die Verletzung wird demnach eine Pause von rund einem Monat nach sich ziehen.