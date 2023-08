Bucher holt bei U23-EM auch Silber im Delfinsprint

Am Schlusstag der Wettkämpfe musste sich der WM-Siebente von Fukuoka in 23,30 Sek. nur dem Griechen Stergios-Marios Bilas um 0,14 Sek. beugen. In Japan vor gut drei Wochen hatte Bucher in 23,05 einen neuen österreichischen Rekord fixiert.