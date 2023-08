Furchteinflößend: Salzburg hängt sogar ManCity ab

Im Frühjahr konnte die Austria nach 0:2-Rückstand noch ein 3:3 holen, Salzburgs Ausgleich fiel erst per Elfer in der Nachspielzeit. Violett ist auf einen „heißen Tanz“ vorbereitet, will laut Trainer „versuchen mitzutanzen. Ich spüre eine gute Energie in der Mannschaft, sie ist intakt, die Jungs haben eine Freude miteinander, das zeigen sie aktuell auch mit ihren Leistungen auf dem Platz.“