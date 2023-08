Linzer Derby ab 19.30 Uhr LIVE: LASK gegen BW Linz

Die Rollen auf dem Rasen sind klar verteilt. Das verdeutlicht auch ein Blick in die jeweiligen Finanzen. Der LASK erhielt für Angreifer Keito Nakamura kolportierte zwölf Millionen Euro vom französischen Club Stade Reims, der gesamte Blau-Weiß-Kader ist in etwa die Hälfte davon wert. Sportlich hat der Aufsteiger mit einem späten Comeback gegen den TSV Hartberg (3:3) am vergangenen Sonntag den ersten Punkt der Vereinsgeschichte im Oberhaus geholt.