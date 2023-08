Neue Aufgabe für Raoul Korner in Vancouver!

Der Wiener war seit 1999 bei Vereinen in Österreich, den Niederlanden und Deutschland tätig. Butler, ein ehemaliger Spieler Korners bei den Mattersburg 49ers, hatte Split Second 2010 ins Leben gerufen. Aktuell würden 1000 bis 1500 Kinder und Jugendliche betreut, so der künftige Sportliche Leiter, der in wenigen Tagen zu Österreichs zweitem aktuellen Basketball-Legionär in Kanada neben NBA-Center Jakob Pöltl wird.