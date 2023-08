Polizist riss Klimaaktivistin an den Haaren

Kritik an brutalem Vorgehen

Das Vorarlberger Verwaltungsgericht erklärte die Maßnahme für rechtswidrig und rügte das respektlose und herabwürdigende Vorgehen des Beamten scharf. Dieser wäre nicht befugt gewesen, einzugreifen. Sein übereifriges Vorgehen sei ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung. Darüber hinaus habe er durch den Einsatz von körperlicher Gewalt gegen „zentrale Richtlinien für Sicherheitsorgane in einem Rechtsstaat“ verstoßen. Und nicht zuletzt wäre Marina Hagen-Canaval durch sein herabwürdigendes Verhalten in ihrer Menschenwürde verletzt worden - vor allem, weil er eindeutig gewalttätig gegen sie als Frau handelte, indem er sie an ihren Haaren zog.