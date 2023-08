Beach am Rathausplatz? „Wäre sensationell“

„An alles wird gedacht“

Österreichs Beachvolleyball-Star Alex Horst, mit Julian Hörl gegen die späteren Silber-Gewinner Luini/De Groot (Hol) ausgeschieden (9. Platz), schwärmte auch noch gestern. Weil die EM auf der Donauinsel samt Partys 78.000 Fans anzog und Veranstalter Hannes Jagerhofer wieder ein Top-Event gelang. Das reicht von den VIPs über die „normalen“ Fans bis natürlich zu den Spielern, durch das Team von Dr. Martin Gruber medizinisch bestens betreut. „Hier in Wien wird an alles gedacht“, so Horst. Der Routinier, als Nächstes Ende August beim Future in Baden am Start, war Sonntag voller Stolz, als seine Kinder erstmals vor großer Kulisse in der Red-Bull-Arena spielten. Nämlich im Finale der U16-Mixed-Stadtmeisterschaft, wo Tochter Alessa mit Hotvolleys 2 (von Ronja Klinger und Hörl betreut) gegen ihren Bruder Fabio und Hotvolleys 1 gewann. Alex: „Fabio wollte sogar ein Sprungservice zeigen. Es war für alle Kids eine super Geschichte.“