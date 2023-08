FPÖ-Haimbuchner war einst schon für Null-Lohnrunde

Immer noch aktuelle Argumente

Hier gehe es nicht um Populismus, sondern um Solidarität und Anstand gegenüber der Bevölkerung und all jenen, die von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise massiv betroffen seien, so Haimbuchner weiter. Angesichts des enormen Zulaufs zu den Sozialmärkten sei eine Nulllohnrunde für die Politiker auf Landesebene „ein Gebot der Stunde“, so der damalige Landespolitik-Einsteiger. So eine Null-Lohnrunde vom Bund herab gab’s tatsächlich von 2009 bis 2012.