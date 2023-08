Debatte um Politikerbezüge ist manchem „zu blöd“

Was sagen die anderen Parteichefs in Oberösterreich zur von SPÖ-Chef Michael Lindner (so wie von FPÖ-Bundeschef Herbert Kickl) geforderten Nulllohnrunde für Mitglieder der Landesregierung, deren Bezüge aktuell bei 17.278 € brutto im Monat anfangen? Die Reaktionen fallen ziemlich gemischt aus, einem ist die Debatte gar schon „zu blöd“.