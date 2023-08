Hochwasserschäden: Das ist bei Steuer zu beachten

„Reine Vermögenschäden an sich sind nicht abzugsfähig, ebenso wenig die Kosten für vorbeugende Maßnahmen (zB. Stützmauern)“, erklärt Schraml. Angeben muss man die Schäden jedenfalls in einem eigenen Formular via Finanzonline (L1ab, bzw in FinanzOnline die Kennziffer 475; Anm.). „Alles eher komplex“, so Schraml weiter - man könne sich aber bei Fragen gerne an die Arbeiterkammer werden.