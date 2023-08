24 Minuten Wartezeit für Salzburgs Kult-Bosna

Ein Wochentag in Salzburg. Während der Festspielzeit, im Hochsommer: 29 Personen, zudem zwei Kinder, stehen in der Altstadt Schlange. Werden da Jedermann-Karten verschenkt? Nein. Es ist nach 13 Uhr, der Mittagssnack ist noch nicht verschlugen. Die hungrige Meute stellt sich beim Kult-Bosna-Stand in der Getreidegasse an.