ÖLV-Siebenkämpferin wird in China zu „Schweizerin“

Läuft alles so wie geplant, landen die zwei Ländle-Siebenkämpferinnen Chiara Schuler und Isabel Posch am Donnerstag um 15.05 Uhr Ortszeit in Chengdu (Chn), wo am Freitag die - zweimal coronabedingt verschobenen - World University Games 2021 eröffnet werden. Zu diesem Zeitpunkt hat das Duo - ebenso wie VLV-Sportdirektor Sven Benning, der als Teamleader der in Summe acht rot-weiß-roten LeichtathletInnen vor Ort ist - schon 15 Stunden Reise hinter sich.