Herzschlag-Detektoren gegen Schlepper-Mafia

Neue Hightech-Detektoren

Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verkündete, bekommen die Uniformierten zur Unterstützung sieben Herzschlag-Detektoren. Mit den Hightech-Geräten sollen Flüchtlinge aufgespürt werden, die in Nischen der Lkw-Frachträume nach Luft ringen. In zwei Minuten zeigen die mit Bildschirmen verbundenen Detektoren treffsicher an, ob sich Menschen auf der Ladefläche befinden.