„Geben Hoffnung nicht auf, dass er bald heimkommt“

Am19. Juni verschwand der 61-jährige Wiener Roland P. An seinem ersten Urlaubstag. In Kroatien, auf der Insel Krk. In der „Krone“ erzählt nun die verzweifelte Familie des Mannes über das Drama. Gerade erst war er in Kroatien, auf der Insel Krk, angekommen - und dann war er plötzlich weg. Was ist mit dem 61-jährigen Wiener, der seit sieben Wochen als vermisst gilt, geschehen? In der „Krone“ erzählt die verzweifelte Familie des Mannes über das Drama.