Groß-Einsatz für vermissten Urlauber in Kroatien

Pensionist wird auch via Bankomat gesucht

Die Familie wandte sich an die Initiative „Österreich findet euch“ und sucht seither gemeinsam nach dem Vermissten. „Zum ersten Mal ist es uns gelungen, dass wir via Bankomaten nach einer Person suchen können, und dann noch in zwei Ländern - Kroatien und Slowenien“, freut sich Christian Mader, Obmann des Vereins. Die Bankomaten-Firma Euronet bietet diesen Service kostenlos an. Noch nie zuvor wurde im Ausland so intensiv nach einem vermissten Österreicher gesucht.