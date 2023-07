Prozess-Wiederholung: Überraschungseffekt fehlt

Der erste Prozess rund um den angeklagten Mordversuch an einem 40-jährigen Innviertler war von einem „Knaller“ begleitet worden. Verteidiger Andreas Mauhart brachte die 13-jährige Tochter des Opfers ins Spiel, sie soll – und nicht die angeklagte Mutter (32) – im Haus in St. Florian am Inn den Schnitt über den Hals geführt haben. Durch eine Notoperation hatte der Innviertler überlebt.