Sieben Österreicher bei Leichtathletik-WM dabei

Was ist die Frühform wert?

Lukas Weißhaidinger hat nach seinen Erfolgsjahren mit jeweils Bronze bei der WM in Doha 2019 und bei Olympia in Tokio 2021 in der vergangenen Saison herbe Rückschläge erlitten. Bei der WM in Eugene belegte er nur Platz zehn, wenig später bei der EM in München nur den neunten Rang. Gemessen an den eigenen, berechtigt hohen Erwartungen waren dies Enttäuschungen, die er heuer in Budapest wettmachen will.