Pension für Frauen muss endlich höher ausfallen

Oberösterreich bei Schlusslichtern

In Oberösterreich sieht es für Frauen in Pension noch schlechter aus. Hier liegt der Unterschied zwischen Frauen und Männer bei 45,8 Prozent. Damit ist Oberösterreich direkt nach Vorarlberg bundesweites Schlusslicht. Im Jahr 2022 machte die Durchschnittspension der Frauen in Oberösterreich gerade einmal 1 155 Euro im Monat aus. Die der Männer war beinahe doppelt so hoch mit 2 046 Euro monatlich. Teilzeitarbeit, geringe Entlohnung sowie Lücken in der Erwerbsbiografie, und damit fehlende Versicherungszeiten, stellen Frauen im Alter vor große Herausforderungen. Im Jahr 2022 waren 95 000 Frauen (österreichweit) armutsbetroffen. Sie machten mit 47 Prozent die größte Bevölkerungsgruppe der materiell und sozial Benachteiligten aus.