Schicken Sie uns den Schandfleck Ihrer Gemeinde!

Im öffentlichen Raum obliegt die Pflege von Grünanlagen den Gemeinden bzw. der Stadtverwaltung. Nicht immer führt das zu einem optisch ansprechenden Bild, wie auch in Bad Sauerbrunn, wo eine Anwohnerin ein riesiges Plakat anfertigen ließ, um den örtlichen Bürgermeister darauf hinzuweisen. Wir möchten Ihnen nun die Möglichkeit geben, ganz einfach die Schandflecke in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Grätzel zu veröffentlichen. Laden Sie Fotos davon direkt unten im Formular hoch oder senden Sie sie uns per Mail an leserreporter@krone.at mit dem Betreff „Schandfleck“. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!