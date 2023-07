Michael Wimmer: „Mussten uns erst einmal sammeln“

Michael Wimmer (Austria-Trainer):

„Wir sind schlecht reingekommen, da haben wir uns was anderes vorgenommen. Wir sind dann früh in Rückstand geraten, nach der Roten Karte mussten wir uns dann erst einmal sammeln. Etwas glücklich ging es dann mit 0:2 in die Pause, da hätten wir auch höher zurückliegen können. Nach der Pause kann ich meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Am Ende war es ein 3:0, ein verdienter Sieg, der auch in Ordnung geht. Bei Standardsituationen habe ich gedacht, dass wir diese in den Griff bekommen haben. Heute hat es sich aber bestätigt, dass wir da noch Probleme haben.“