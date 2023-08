32. Wacken Open Air: Was halten Sie davon?

Für Fans der harten Klänge startet am 2. August mit dem 32. Wacken Open Air wieder ein Gustostück der Sonderklasse. Beim größten Metalfestival der Welt kommen Enthusiasten voll auf ihre Kosten. Was denken unsere Leser und wie stehen sie zur Musik? Feiern mit den „friedlichsten Fans“ oder keine Lust auf „Lärm und Krach“? Welche Erlebnisse hatten Sie auf Festivals? Gerne können Sie uns auch Ihre Lieblingssongs aus dem Genre in die Kommentare posten, wir freuen uns auf Ihre Meinung!