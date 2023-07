Extreme Gewitter: 8354 Blitze trafen Kärnten

Einen Juli der Extreme erlebten heuer die Kärntner. Zwischen tropischer Hitze und Kälte am Morgen schwankten die Temperaturen. „Der Hitzerekord wurde am 16. Juli in Hermagor mit 34,9 Grad gemessen“, informiert Martin Kulmer, Meteorologe bei GeoSphere Austria. „Und nur elf Tage später hatte es in Weitensfeld in der Früh 5,1 Grad.“ Ein Unterschied von fast 30 Grad, der auch den extremen Wetterwandel in kurzer Zeit widerspiegelt.