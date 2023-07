Gleichstellung: Welche Maßnahmen sind notwendig?

Großer Tumult herrscht in Österreich wegen neuen Regelungen bzgl. Gendern: in Niederösterreich wird das Gendern gänzlich verboten, im Justizministerium wird nur noch die weibliche Form in Texten benutzt. Laut dem Volk und der krone.at Leserschaft sind diese Maßnahmen sinnbefreit und lenken nur von den eigentlichen Ungleichheiten im Land ab. Besonders Themen wie die Gender-Pay-Gap und der Pflichtwehrdienst beschäftigen unsere Community. Welche Daten und Fakten zu diesem Thema aufliegen, was unsere Community dazu denkt und weitere Ratschläge lesen sie hier!