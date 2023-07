Was hat Knipping in Rapids Büchern gefunden?

Umso mehr fragt sich aber jeder: Was für Ungereimtheiten hat Rapids neuer Wirtschafts-Boss in den grün-weißen Büchern gefunden? Offensichtlich ist nur, dass Geld - anders als von den Ex-Bossen beim Abschied verkündet - fehlt. Scheinbar können Zahlen (in Rapids Geschäftsbericht) doch lügen. Worüber so lange spekuliert werden wird, bis sich Knipping zu der möglicherweise unbequemen Wahrheit äußert. Das wird ihm nicht erspart bleiben.